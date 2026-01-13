Un premio alla memoria di Eleonora Mugoni l' insegnante vastese scomparsa un anno fa

A un anno dalla scomparsa di Eleonora Mugoni, insegnante e appassionata di natura, Vasto rende omaggio alla memoria di una donna che ha lasciato un segno nella comunità. Ricordata per il suo impegno e la sua dedizione, la città celebra la sua vita attraverso un premio che ne testimonia il valore e l’eredità lasciata.

A un anno dalla scomparsa, Vasto onora e ricorda Eleonora Mugoni, la professoressa amante della natura deceduta a soli 50 anni.Sabato 17 gennaio alle ore 17.30, a palazzo d'Avalos a Vasto è in programma il Premio Eleonora Mugoni, iniziativa culturale dedicata alla memoria della studiosa vastese.

