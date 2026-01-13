Un Posto al Sole anticipazioni al 23 gennaio | Raffaele è preoccupato

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 23 gennaio. Raffaele si mostra preoccupato per la distanza crescente tra lui e Ornella, temendo che la loro relazione possa essere compromessa. La storyline invita a seguire con attenzione gli sviluppi dei personaggi, offrendo un quadro delle tensioni e delle emozioni che caratterizzano questa settimana.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio. Raffaele è preoccupato dalla lontananza tra lui e Ornella, che sia tutto perduto? Raffaele comincia a temere che il distacco tra lui e Ornella stia diventando impossibile da colmare. Roberto e Marina pianificano le strategie future per i Cantieri. Vinicio, messo alle strette dalle circostanze, . 🔗 Leggi su 2anews.it

