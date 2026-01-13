Un investimento di circa 40 milioni e 100 nuovi addetti | il piano di potenziamento di Mann+Hummel a Cerreto D' esi

Mann+Hummel ha annunciato un piano di investimento di circa 40 milioni di euro a Cerreto D’Esi, volto a potenziare le attività e ampliare l’organico. Entro il 2030 sono previste l’assunzione di circa 100 nuovi addetti, per sostenere lo sviluppo delle capacità produttive e rafforzare la presenza nel territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per l’azienda e per l’economia locale.

CERRETO D'ESI – Circa 40 milioni di investimenti entro il 2030 con l'assunzione di 100 nuovi addetti. Sono i numeri previsti dal piano di potenziamento predisposto nel sito produttivo di Cerreto D'Esi da Mann+Hummel, nell'ambito di un progetto che prevede anche la creazione di nuove sinergie con.

BasicNet conquista Woolrich Europe. Verserà 40 milioni di cui 12 in azioni - Il gruppo guidato dai fratelli Lorenzo e Alessandro Boglione valuta il brand 90 milioni e verserà 40 milioni complessivi di cui 12 in azioni. milanofinanza.it

I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 sono il prossimo grande investimento per l'Italia, stimando un impatto economico di 5,3 miliardi di euro. La vera vittoria è l'Eredità: circa 3 miliardi di euro in nuove infrastrutture a lungo termine e un potenziale turisti - facebook.com facebook

Investimento da circa 20 milioni di euro. Cinque aree tematiche, 30 esperienze combinabili. x.com

