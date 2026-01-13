Un guardaroba tutto comfort e grinta Roy Roger’s attinge dal suo passato

Roy Roger’s propone un guardaroba che unisce comfort e carattere, riflettendo il suo passato e le sue radici. Durante l’evento fiorentino dedicato alla moda maschile, il brand presenta tre diverse interpretazioni del suo universo creativo, ognuna con un’identità distintiva ma unite da uno stile riconoscibile e una visione coerente. Un’occasione per esplorare le molteplici sfaccettature di un marchio che combina tradizione e modernità.

di Marina Santin Tre differenti sfaccettature dello stesso universo creativo. Sono quelle che Roy Roger’s presenta all’appuntamento fiorentino con la moda maschile, ciascuna con il proprio carattere, la propria storia, i propri codici estetici e la propria ispirazione, ma tutte accomunate dai codici stilistici e dalla visione fashion del brand. In primis, Roy Roger’s, pioniere del denim dal 1952, svela una novità assoluta che unisce due mondi apparentemente molto distanti: quello dei blue-jeans e quello degli sport in alta quota. Si allea a Kappa, punto di riferimento nell’abbigliamento sportivo e nelle performance alpine, e svela ’Roy Roger’s x Kappa’, un completo da sci che fonde tradizione, design e innovazione tecnica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un guardaroba tutto comfort e grinta. Roy Roger’s attinge dal suo passato Leggi anche: Roy Roger’s x Kappa: il denim conquista le piste da sci. Leggi anche: Guida Definitiva ai Cardigan da Donna: Stile e Comfort Essenziali per il Tuo Guardaroba Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Corsini. . Propositi per il nuovo anno Rifare tutto il guardaroba! Approfittane ora che ci sono i saldi. #corsini #corsinico2 #corsiniabbigliamento #shopping #saldi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.