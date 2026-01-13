Un centro per la diagnosi dell’autismo in età adulta all’Istituto di Agazzi

L’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi ha aperto un centro dedicato alla diagnosi dell’autismo in età adulta. La struttura si propone di offrire un percorso di valutazione professionale e accurata, contribuendo a una migliore comprensione delle esigenze di chi si trova ad affrontare questa condizione in età adulta. L’iniziativa mira a favorire un intervento tempestivo e mirato, garantendo un supporto qualificato per i pazienti.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Un centro per la diagnosi dello spettro autistico in età adulta all'Istituto "Madre della Divina Provvidenza" di Agazzi. La novità, introdotta dal dottor Ettore Caterino tra i servizi di Futurabile in via Chiarini, è finalizzata a fornire percorsi specialistici capaci di riconoscere modalità di funzionamento cognitive, emotive e relazionali caratteristiche dell'autismo, offrendo strumenti di valutazione mirati per un supporto concreto volto a migliorare la consapevolezza di sé e la qualità della vita. I disturbi dello spettro autistico, infatti, vengono solitamente individuati in età evolutiva ma possono essere molteplici anche i casi in cui la diagnosi arriva in età adulta, spesso dopo anni di convivenza con svariate difficoltà in ambito comunicativo, sociale o comportamentale.

