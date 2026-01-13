Un amore in lettere | Alfonso Gatto e Lydia Lea Ansaldo al Museo Biblioteca dell’Attore
Al Museo Biblioteca dell’Attore si terrà giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 17 un evento dedicato alla corrispondenza tra Alfonso Gatto e Lydia Lea Ansaldo. Attraverso lettere e letture drammatizzate con canzoni d’epoca, sarà possibile approfondire la storia di un amore scritto e condiviso, offrendo uno sguardo autentico sulla loro relazione e sul contesto culturale dell’epoca. Un’occasione per riscoprire un patrimonio letterario e umano di valore.
“Come aria nell’aria.”Lettere di Alfonso Gatto a Lydia Lea AnsaldoLetture drammatizzate con canzoni d’epocaGiovedì 15 gennaio 2026, ore 17.30Museo Biblioteca dell’Attore, GenovaGiovedì 15 gennaio 2026, alle ore 17.30, il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova ospita “Come aria nell’aria.”, un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
