UmbriaCon si comincia | il programma di venerdì 16 gennaio
Il 16 gennaio prende il via UmbriaCON, il Festival dedicato a Comics, Arts e Games a Bastia Umbra. L’evento rappresenta un’occasione per appassionati e professionisti di incontrarsi e condividere la passione per il mondo del fumetto, dell’arte e del gaming. Un appuntamento da segnare in calendario per scoprire nuove tendenze e approfondire le proprie conoscenze in un contesto qualificato e accogliente.
Il conto alla rovescia è terminato. Venerdì 16 gennaio inizia l’atteso evento UmbriaCON, il Festival Comics Arts & Games di Bastia Umbra. L’Umbriafiere si trasforma in una terra di magia e di divertimento che conquisterà tutti, fondendo i sogni di mondi lontani, avventure fantastiche incredibili. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
