Ultraottantenne uccide con un colpo di pistola la moglie malata e poi si toglie la vita

Un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 83 anni, affetta da una lunga malattia, con un colpo di pistola, e successivamente si è suicidato. L'episodio si è verificato in un’abitazione privata, sollevando questioni sulla gestione del dolore e delle difficoltà legate alla cura di persone malate. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato a questa tragedia.

Un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni, da tempo malata, per poi rivolgere l’arma contro di sé, togliendosi la vita. È una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri per i due anziani trovati morti a Cameri, in provincia di Novara: quella di un omicidio-suicidio. La coppia viveva in una villetta di strada Ceppo, una zona residenziale del comune dell’Ovest Ticino. L’arma, di grosso calibro, era regolarmente detenuta. L’allarme è arrivato in tarda mattinata e sul posto sono accorsi i carabinieri e il medico legale, che ha constatato il decesso delle due persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ultraottantenne uccide con un colpo di pistola la moglie malata e poi si toglie la vita Leggi anche: Uccide a colpi di pistola la moglie malata e si toglie la vita: l’omicidio-suicidio in una casa nel Novarese Leggi anche: Femminicidio-suicidio a Città della Pieve: uccide la convivente con un colpo di pistola e poi si toglie la vita Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ultraottantenne uccide con un colpo di pistola la moglie malata e poi si toglie la vita - L'anziano ha sparato alla consorte 83enne da tempo malata con un'arma regolarmente detenuta prima di rivolgere la pistola contro se stesso ... ilfattoquotidiano.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.