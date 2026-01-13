Ultim’ora Raspadori scelta la squadra per gennaio! Si aspetta solo l’annuncio ufficiale
Giacomo Raspadori ha scelto la sua destinazione per il mercato di gennaio, con l’annuncio ufficiale ormai imminente. Dopo aver valutato diverse opzioni, tra cui Roma e Napoli, l’attaccante si appresta a tornare in Serie A. Questa decisione rappresenta un passo importante nella sua carriera, mentre i tifosi attendono con interesse l’annuncio formale del trasferimento.
Giacomo Raspadori ha finalmente preso la sua decisione per il futuro. Dopo essere stato vicino a un trasferimento alla Roma e aver fatto ingolosire il Napoli, l’attaccante è pronto a tornare in Serie A. La squadra che si è assicurata il suo trasferimento, però, è l’ Atalanta, che ha battuto la concorrenza e ha concluso l’affare con l’ Atlético di Madrid. L’annuncio ufficiale del trasferimento è atteso nei prossimi giorni, con il giocatore destinato a un passaggio definitivo al club bergamasco. La scelta di Raspadori: Atalanta in pole. Giacomo Raspadori sembrava destinato a vestire la maglia della Roma, ma nelle ultime ore si è verificato un cambiamento decisivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
