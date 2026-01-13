Giacomo Raspadori ha scelto la sua destinazione per il mercato di gennaio, con l’annuncio ufficiale ormai imminente. Dopo aver valutato diverse opzioni, tra cui Roma e Napoli, l’attaccante si appresta a tornare in Serie A. Questa decisione rappresenta un passo importante nella sua carriera, mentre i tifosi attendono con interesse l’annuncio formale del trasferimento.

Giacomo Raspadori ha finalmente preso la sua decisione per il futuro. Dopo essere stato vicino a un trasferimento alla Roma e aver fatto ingolosire il Napoli, l’attaccante è pronto a tornare in Serie A. La squadra che si è assicurata il suo trasferimento, però, è l’ Atalanta, che ha battuto la concorrenza e ha concluso l’affare con l’ Atlético di Madrid. L’annuncio ufficiale del trasferimento è atteso nei prossimi giorni, con il giocatore destinato a un passaggio definitivo al club bergamasco. La scelta di Raspadori: Atalanta in pole. Giacomo Raspadori sembrava destinato a vestire la maglia della Roma, ma nelle ultime ore si è verificato un cambiamento decisivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Raspadori, scelta la squadra per gennaio! Si aspetta solo l’annuncio ufficiale

Leggi anche: Ultim’ora Napoli, annuncio improvviso: il comunicato ufficiale sorprende

Leggi anche: Raspadori aspetta il Napoli. La Roma infastidita (rosica), si sente una seconda scelta se non una terza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Raspadori apre alla cessione: la Roma attende una risposta nelle prossime ore - L'attaccante, rimasto in panchina in Supercoppa di Spagna, ha capito che il suo spazio a Madrid è ormai ridotto e ha aperto alla cessione. sport.sky.it