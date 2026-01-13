Ultimissime Inter LIVE | Chivu studia qualche cambio per il Lecce Doveri promosso dopo il big match di San Siro

Ecco le ultime notizie sull'Inter: Chivu analizza alcune possibili variazioni per la formazione del Lecce, mentre Doveri riceve una promozione dopo il grande match di San Siro. Resta aggiornato con le notizie più recenti e affidabili, seguendo le novità in tempo reale sulla situazione della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 13 GENNAIO. Open VAR, De Marco spiega il contatto Rrahmani Mkhitaryan: «Rigore codificato, Doveri promosso». Calhanoglu e non solo, Chivu cambia in Inter Lecce: quattro novità nel recupero di campionato. Calhanoglu assente contro il Lecce, Cristian Chivu potrebbe fare diversi cambi di formazione domani sera nel recupero Open VAR, Andrea De Marco ha promosso la direzione di gara di Doveri in Inter-Napoli: il rigore per i nerazzurri è assolutamente corretto Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 12 GENNAIO. 🔗 Leggi su Internews24.com

