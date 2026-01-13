Ultimi giorni di voto per Gilli e Pattarello nel C Gold Award

Sono agli ultimi giorni per votare Gilli e Pattarello nel C Gold Award 2025, il riconoscimento nazionale promosso da Affidabile. La scadenza si avvicina rapidamente, offrendo l’opportunità di sostenere i candidati nel loro percorso. È importante esprimere il proprio voto prima della chiusura per contribuire a riconoscimenti meritati.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.