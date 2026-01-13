Ultimi giorni di voto per Gilli e Pattarello nel C Gold Award
Sono agli ultimi giorni per votare Gilli e Pattarello nel C Gold Award 2025, il riconoscimento nazionale promosso da Affidabile. La scadenza si avvicina rapidamente, offrendo l’opportunità di sostenere i candidati nel loro percorso. È importante esprimere il proprio voto prima della chiusura per contribuire a riconoscimenti meritati.
Arezzo, 13 gennaio 2026 – Mancano pochi giorni alla chiusura delle votazioni del C Gold Award 2025, il riconoscimento nazionale promosso da Affidabile.org e assegnato dai tifosi ai migliori calciatori della Serie C. Il sondaggio si concluderà il 19 gennaio, data che decreterà il vincitore finale dell’edizione 2025. L'iniziativa ha registrato un coinvolgimento senza precedenti, con quasi 11.000 voti complessivi dall’inizio del premio e oltre 6.000 preferenze raccolte nella sola fase finale, attualmente ancora in corso. Numeri che confermano l’attenzione crescente dei tifosi verso il calcio di provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
