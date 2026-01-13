UGL Istruzione chiede soluzioni urgenti su stipendi precari e dimensionamento Cuzzupi propone un piano organico per restituire fiducia al comparto

UGL Istruzione sollecita interventi immediati su stipendi, precarietà e dimensionamento del personale scolastico. Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale e membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, propone un piano organico per rafforzare il settore e ripristinare la fiducia tra gli operatori. In un contesto di criticità, l’associazione invita il Ministero dell’Istruzione a un impegno concreto per migliorare le condizioni del personale scolastico.

Il livello certificato di istruzione è troppo basso, il Tribunale dei minorenni chiede collaborazione al sindaco - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.