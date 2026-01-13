Ugandan President Yoweri Museveni seeks seventh term after four decades in power

Da internazionale.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Yoweri Museveni, presidente dell’Uganda, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per un settimo mandato, mantenendo il potere dal 1986. Dopo quasi quattro decenni alla guida del paese, la sua candidatura suscita discussioni sul futuro politico ugandese e sulla stabilità del governo. Questo articolo analizza le motivazioni di Museveni e le implicazioni della sua lunga permanenza al potere per la politica nazionale e regionale.

By Ammu KannampillyJan 13 (Reuters) - When Yoweri Museveni seized power in Uganda in 1986, he said “the problem of Africa in general and Uganda in particular is not the p. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

ugandan president yoweri museveni seeks seventh term after four decades in power

© Internazionale.it - Ugandan President Yoweri Museveni seeks seventh term after four decades in power

Leggi anche: Vietnam’s Communist Party chief Lam seeks presidency in China-style expanded power mandate

Leggi anche: Migliori film sullaldilà: 10 capolavori da eternity a the seventh seal

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il presidente Museveni: “ecco come l’Uganda ha evitato le proteste della Gen Z”; Elezioni cruciali; Uganda, le piazze si riempiono a sostegno dell’opposizione alla vigilia del voto; Cosa è in gioco nelle elezioni presidenziali in Uganda?.

ugandan president yoweri museveniUgandan President Yoweri Museveni seeks seventh term after four decades in power - When Yoweri Museveni seized power in Uganda in 1986, he said "the problem of Africa in general and Uganda in particular is not the people but leaders who want to overstay in power. msn.com

Uganda: Yoweri Museveni alenga kuongoza kwa muhula wa saba

Video Uganda: Yoweri Museveni alenga kuongoza kwa muhula wa saba

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.