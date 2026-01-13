Ugandan President Yoweri Museveni seeks seventh term after four decades in power

Yoweri Museveni, presidente dell’Uganda, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per un settimo mandato, mantenendo il potere dal 1986. Dopo quasi quattro decenni alla guida del paese, la sua candidatura suscita discussioni sul futuro politico ugandese e sulla stabilità del governo. Questo articolo analizza le motivazioni di Museveni e le implicazioni della sua lunga permanenza al potere per la politica nazionale e regionale.

By Ammu KannampillyJan 13 (Reuters) - When Yoweri Museveni seized power in Uganda in 1986, he said "the problem of Africa in general and Uganda in particular is not the p. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Ugandan President Yoweri Museveni seeks seventh term after four decades in power

Uganda: Yoweri Museveni alenga kuongoza kwa muhula wa saba

