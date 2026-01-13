Uganda orders two rights groups to halt work days before election
In Uganda, le autorità hanno comandato a due organizzazioni per i diritti umani di sospendere le proprie attività pochi giorni prima delle elezioni. Questa decisione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e delle preoccupazioni internazionali riguardo al rispetto dei processi democratici nel paese. La situazione rimane sotto osservazione, mentre gli sforzi per garantire un'elezione libera e trasparente continuano a essere messi alla prova.
KAMPALA, Jan 13 (Reuters) - Uganda’s government has ordered two local rights groups to halt their work days before Thursday’s election, which the United Nations Human Rig. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
