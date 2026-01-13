UFFICIALE – Joao Cancelo is back | ha firmato con il Barcellona

Il Barcellona ha confermato l'acquisto di Joao Cancelo, che torna nel club catalano con un accordo in prestito dall’Al-Hilal. Dopo settimane di negoziati, il difensore portoghese si riunisce alla squadra, rafforzando la linea difensiva blaugrana. Questa operazione rappresenta un'importante acquisizione per il club, che continua a rafforzare la propria rosa in vista delle competizioni future.

Joao Cancelo. Dopo settimane di trattative e attesa, il Barcellona ha annunciato l’acquisto di Joao Cancelo, che torna in blaugrana con la formula del prestito dall’ Al-Hilal. L’ufficialità chiude un lungo tira e molla tra i club, con il Barcellona costretto a pazientare fino all’ok definitivo della società saudita. Il portoghese sarà subito a disposizione e vestirà la maglia numero due, portando qualità e velocità sulla fascia destra della squadra catalana. La sua capacità di inserirsi pur mantenendo solidità difensiva lo rende un elemento prezioso per gli equilibri tattici del Barcellona, pronto a rafforzare un reparto esterni già di tutto rispetto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

