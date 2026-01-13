Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, si è infortunato durante la partita contro il Napoli a causa di un problema al soleo. L'assenza del giocatore comporterà diverse settimane di stop, influenzando le strategie nerazzurre. Questo infortunio rappresenta una perdita importante per la squadra di Chivu, che dovrà affrontare le prossime sfide senza il contributo del turco.

Il turco si è fermato per un problema al soleo contro il Napoli e starà fermo diversi giorni: un problema grosso per i nerazzurri L’Inter è uscita senza dubbio più scottata dal big match con il Napoli di domenica sera, in quanto è andata in vantaggio per ben due volte facendosi riprendere sempre da McTominay. Un’occasione sprecata importantissima per i nerazzurri, che restano a +3 sul secondo posto del Milan e +4 sul gruppetto formato da Milan, Roma e Juve. Come se non bastasse, ora sono previsti i recuperi e poi le partite decisive in Champions League in cui l’Inter dovrà necessariamente fare bottino pieno per non dover passare attraverso i playoff. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - UFFICIALE Inter, tegola Calhanoglu per Chivu: cosa si è fatto e quante partite salterà

