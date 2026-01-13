Ueli Kestenholz travolto da una valanga | l'ex medagliato olimpico di snowboard è morto a 50 anni

Ueli Kestenholz, ex medagliato olimpico di snowboard svizzero, è deceduto a 50 anni dopo essere stato coinvolto in un incidente di valanga in alta montagna. Trasportato d’urgenza in elisoccorso per le ferite riportate, la sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello sport. La notizia sottolinea i rischi legati alle attività in ambienti montani e la tragica realtà degli incidenti in alta quota.

