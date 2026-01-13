Ucraina | Usa a Onu condanna per continui raid russi su infrastrutture energia

Durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la vice ambasciatrice statunitense Tammy Bruce ha espresso condanna per i ripetuti attacchi russi alle infrastrutture energetiche in Ucraina, evidenziando l’impatto sulle vittime civili. La discussione si inserisce nel contesto delle escalation militari e umanitarie nel paese, con le nazioni che chiedono un impegno internazionale per la pace e la stabilità.

Roma, 12 gen. (LaPresseAP) – Durante una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la vice ambasciatrice statunitense all’Onu, Tammy Bruce, ha dichiarato che Washington deplora “l’impressionante numero di vittime” della guerra e condanna i continui e intensi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche e di altro tipo. “In un momento di enorme potenziale, dovuto solo all’impareggiabile impegno del presidente (Donald) Trump per la pace in tutto il mondo, entrambe le parti dovrebbero cercare modi per ridurre l’escalation”, ha affermato. “Eppure l’azione della Russia rischia di espandere e intensificare la guerra”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

