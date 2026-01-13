Ucraina pesanti raid russi su Kharkiv | la distruzione in città

Nella città di Kharkiv, in Ucraina, si sono verificati recenti bombardamenti da parte delle forze russe, che hanno provocato la perdita di almeno quattro vite e il ferimento di altre sei persone. Gli attacchi hanno causato ingenti danni all’infrastruttura urbana, evidenziando la complessità del conflitto in corso nella regione. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di garantire assistenza alle persone colpite e monitorare l’evolversi degli eventi.

Sono almeno 4 le persone rimaste uccise nei pesanti bombardamenti russi su Kharkiv, in Ucraina. Almeno 6 i feriti. In fiamme diversi edifici. Esplosioni anche nella capitale Kiev. L’Ucraina fa sapere che nella notte tra lunedì e martedì Mosca ha lanciato 20 missili e 300 droni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, pesanti raid russi su Kharkiv: la distruzione in città Leggi anche: Ucraina, raid di droni russi su Kharkiv: quattro morti Leggi anche: Ucraina, raid russi su Kharkiv: diversi feriti in nuovi attacchi con droni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk; Guerra Ucraina - Russia, le news del 10 gennaio. Media: Parigi potrebbe inviare 6mila militari in Ucraina; Ucraina, pesanti raid russi notturni a Kiev: 4 morti, 24 feriti; Ucraina, raid russi su infrastrutture: un milione di famiglie senza acqua né luce. Pesanti raid russi su Kharkiv: la distruzione nella città ucraina - (LaPresse) Sono almeno 4 le persone rimaste uccise nei pesanti bombardamenti russi su Kharkiv, in Ucraina. msn.com

Ucraina, pesanti raid russi su Kharkiv: la distruzione in città - (LaPresse) Sono almeno 4 le persone rimaste uccise nei pesanti bombardamenti russi su Kharkiv, in Ucraina. stream24.ilsole24ore.com

Ucraina, raid russo su Kharkiv: almeno 4 morti. Colpita struttura pediatrica - Zelensky: 'Colpiti impianti energetici e infrastrutture civili in diverse regioni' ... adnkronos.com

#Ucraina , pesanti raid russi notturni a #Kiev: 4 morti, 24 feriti . Le immagini - facebook.com facebook

#Ucraina , pesanti raid russi notturni a #Kiev: 4 morti, 24 feriti . Le immagini x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.