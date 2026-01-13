Ucraina crolla l’export agricolo
L'export agricolo dell'Ucraina ha subito un forte calo, con i trasporti marittimi che sono diminuiti del 32%. Questa riduzione si traduce in circa 20 milioni di tonnellate di prodotti in meno esportati, evidenziando le difficoltà del settore e le ripercussioni sulla catena di approvvigionamento internazionale.
I trasporti marittimi sono crollati del 32%, questo equivale a meno 20 milioni di tonnellate di esportazioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
