Ucciso con un fendente alla schiena a 13 anni assolto l' unico imputato La rabbia della mamma | Vergognatevi

Non andrà in carcere l’unico imputato per la morte di Emanuele Di Caterino, il 14enne ucciso nel 2013 ad Aversa durante una lite tra giovani. Dopo un processo lungo e complesso, il giudice ha assolto l’imputato, suscitando la reazione di dolore e rabbia della madre della vittima. La vicenda rimane un esempio di come la giustizia possa ancora generare controversie e sentimenti di ingiustizia.

Non andrà in carcere l'unico imputato per la morte di Emanuele Di Caterino, il 14enne ucciso con una coltellata alla schiena il 7 aprile del 2013 ad Aversa, in provincia di Caserta, durante una lite tra giovanissimi. A quasi tredici anni dal delitto, la Corte d'Appello di Napoli assolto il 29enne. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Quattordicenne ucciso: imputato assolto, urla della mamma della vittima Leggi anche: Dopo 11 anni resta irrisolto l'omicidio del boss Giuseppe Di Giacomo: assolto l'unico imputato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. 13enne ucciso durante una lite, dopo 13 anni nessun colpevole; Omicidio Emanuele Di Caterino; dopo 13 anni la giustizia è ancora un miraggio; Aversa, l’omicidio di Emanuele Di Caterino: dopo 13 anni e 13 processi spunta l’ombra dell’assoluzione. 13enne ucciso durante una lite, dopo 13 anni nessun colpevole - E la giustizia deve essere fatta leggendo attentamente gli atti del processo. ansa.it

Emanuele Di Caterino ucciso a 13 anni nel 2013: domani la sentenza, Procura chiede assoluzione - È attesa per il 13 gennaio la sentenza per l'omicidio di Emanuele Di Caterino, ucciso nel 2013 ad Aversa (Caserta) con una coltellata alle spalle; alla ... fanpage.it

Emanuele ucciso ad Aversa, chiesta l’assoluzione dell’aggressore - E la giustizia deve essere fatta leggendo attentamente gli atti del processo. msn.com

È stato ucciso con un unico fendente, inferto alle spalle con estrema violenza, Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni originario di Anzola, assassinato poco prima delle 18 nell’area parcheggio riservata ai dipendenti della stazione. È quanto emerge dall - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.