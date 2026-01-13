Ucciso al funerale di sua madre il caso choc del discusso famoso | parenti e amici sconvolti

Un omicidio avvenuto durante il funerale di una donna in Corsica del Sud ha suscitato grande sconcerto. L’evento, avvenuto in un contesto di tensioni storiche tra gruppi nazionalisti e criminalità locale, ha coinvolto un noto personaggio e ha riportato alla memoria episodi di rivalità antiche. La vicenda ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza e le tensioni nell’isola.

Un agguato mortale, consumato nel silenzio dei boschi della Corsica del Sud, ha scosso l’isola e riacceso l’ombra lunga delle faide storiche legate al nazionalismo corso e alla criminalità organizzata. Un uomo di 71 anni, figura da decenni al centro di equilibri fragili e rivalità mai sopite, è stato colpito a morte mentre partecipava a una cerimonia privata, in un contesto che avrebbe dovuto essere di raccoglimento e lutto. Il killer, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito da lontano, con modalità compatibili con un tiratore appostato nel maquis, riuscendo poi a dileguarsi senza lasciare tracce immediate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

