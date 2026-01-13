Uccide con un colpo di pistola la moglie malata 80enne e poi si toglie la vita

A Cameri, nel Novarese, si è verificato un tragico episodio: un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 83 anni, affetta da tempo da problemi di salute, con un colpo di pistola, e successivamente si è tolto la vita. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, lasciando un senso di incredulità e dolore.

