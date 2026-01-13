Tv si gira Peccato serie mockumentary con Emanuela Fanelli
Inizia domani a Roma le riprese di “Peccato”, una nuova serie mockumentary diretta da Valerio Vestoso, con Emanuela Fanelli nel ruolo principale. La produzione si concentrerà sulla narrazione di situazioni quotidiane attraverso uno stile realistico e sobrio, offrendo uno sguardo autentico e immediato sulla vita dei personaggi. La serie promette di approfondire temi contemporanei con un approccio originale e discreto.
Roma, 13 gen. (askanews) – Al via domani le riprese di “Peccato”, la nuova serie mockumentary diretta da Valerio Vestoso con Emanuela Fanelli protagonista. Scritta da Emanuela Fanelli, Giulio Somazzi e Valerio Vestoso, è un racconto documentaristico surreale ambientato in un futuro prossimo, che immagina con ironia e intelligenza la parabola professionale e umana di Emanuela Fanelli. Attraverso un originale intreccio di materiali d’archivio reali e ricostruzioni fittizie, interviste, frammenti televisivi e contenuti creati ad hoc, la serie ripercorre successi, cadute e svolte inattese della carriera dell’attrice. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
