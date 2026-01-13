Tutto quello che c' è da sapere sulla salute degli occhi durante questo periodo della vita

Scopri tutto ciò che è importante sapere sulla salute degli occhi in questa fase della vita. Con l'età, possono emergere cambiamenti e disturbi visivi che richiedono attenzione e prevenzione. Questa guida fornisce informazioni chiare e affidabili per comprendere meglio le esigenze del tuo sguardo, favorendo il benessere visivo nel tempo.

Q uando Naomi Watts ha iniziato ad avere problemi di vista, non capiva quale fosse la causa. Visione meno nitida, occhi che bruciavano, una sensazione costante di affaticamento. E scoprire che quei disturbi fossero una conseguenza della menopausa è stata «una sorpresa». Nessuno, ha raccontato alla rivista People, le aveva mai detto che la menopausa avrebbe potuto avere effetti anche sulla vista. Come affrontare la menopausa: i 5 consigli di Naomi Watts X Leggi anche › Naomi Watts e la campagna sulla menopausa: «Siamo più hot che mai» › Menopausa, il coraggio di parlarne: il libro guida di Naomi Watts Naomi Watts e i problemi alla vista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

