Tutto quello che ancora non sapevamo sul Concistoro di Leone
Dopo quasi una settimana dal Concistoro straordinario, ancora si specula su quanto discusso tra il Papa e i cardinali nell’aula nuova del Sinodo. Questo evento, avvenuto a porte chiuse, ha suscitato interesse e domande riguardo alle decisioni e alle prospettive future della Chiesa. In questo articolo, esploreremo gli aspetti noti e le ipotesi su quanto emerso durante questa importante riunione.
È passata quasi una settimana dal Concistoro straordinario e resta la curiosità per ciò che si sono detti il Papa e i cardinali a porte chiuse nell’aula nuova del Sinodo. Come Il Giornale aveva anticipato il 16 dicembre, i quattro temi portati sui venti tavoli di lavoro sono stati la rilettura dell'Esortazione apostolica Evangelii gaudium, Sinodo e sinodalità, l’approfondimento della Costituzione apostolica Predicate Evangelium e la liturgia. Solo i primi due, però, sono stati al centro dei lavori del Concistoro. Questo perché durante la prima sessione è stato chiesto ai cardinali di fare una scelta dettata dal poco tempo a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: L’adolescenza? Finisce a 32 anni. Uno studio inglese ribalta tutto quello che sapevamo
Leggi anche: C’è ancora domani: tutto quello che c’è da sapere sul film di Paola Cortellesi su Rai 1
Tutto quello che ancora non sapevamo sul Concistoro di Leone - Pubblichiamo gli stralci delle quattro relazioni preparate per la riunione dei cardinali della scorsa settimana e che hanno animato il dibattito ... ilgiornale.it
Leone XIV: “A giugno il prossimo Concistoro” - Così Leone XIV ha definito il suo primo Concistoro straordinario, nell’omelia della messa presieduta nella bas ... agensir.it
Tre segnali dal primo Concistoro di Leone XIV - Non è emerso alcun risultato concreto dal primo Concistoro straordinario di Papa Leone XIV, svoltosi in due giorni. korazym.org
«È stato tutto così improvviso. Inaspettato. Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l’Italia. Ora posso fumare una sigaretta». Alberto Trentini arriva all’ambasciata d’Italia a Caracas che è ormai notte fonda, assieme a Mario Burlò, l’a - facebook.com facebook
Prime parole di Alberto #Trentini dopo il rilascio, insieme a Mario Burló “Ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato. Di Maduro non sapevamo nulla. È stato tutto inaspettato. Ora posso fumare una sigaretta”. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.