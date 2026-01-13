tutto quello che ancora non sapevamo sul concistoro di leone

Dopo quasi una settimana dal Concistoro straordinario, ancora si specula su quanto discusso tra il Papa e i cardinali nell’aula nuova del Sinodo. Questo evento, avvenuto a porte chiuse, ha suscitato interesse e domande riguardo alle decisioni e alle prospettive future della Chiesa. In questo articolo, esploreremo gli aspetti noti e le ipotesi su quanto emerso durante questa importante riunione.

È passata quasi una settimana dal Concistoro straordinario e resta la curiosità per ciò che si sono detti il Papa e i cardinali a porte chiuse nell’aula nuova del Sinodo. Come Il Giornale aveva anticipato il 16 dicembre, i quattro temi portati sui venti tavoli di lavoro sono stati la rilettura dell'Esortazione apostolica Evangelii gaudium, Sinodo e sinodalità, l’approfondimento della Costituzione apostolica Predicate Evangelium e la liturgia. Solo i primi due, però, sono stati al centro dei lavori del Concistoro. Questo perché durante la prima sessione è stato chiesto ai cardinali di fare una scelta dettata dal poco tempo a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

