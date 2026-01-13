Tutti pazzi per gli occhiali con l’AI Meta e Luxottica pronti a raddoppiare la produzione per battere la concorrenza

Meta ed EssilorLuxottica puntano sull'integrazione dell'intelligenza artificiale negli occhiali, considerando questa tecnologia il prossimo passo nel settore eyewear. La collaborazione tra i due colossi mira ad aumentare la produzione per rispondere alla crescente domanda, segnando un cambiamento importante nel mercato. Questi sviluppi evidenziano come l’innovazione digitale stia trasformando il modo in cui concepiamo e utilizziamo gli occhiali.

Quando Meta ed EssilorLuxottica hanno presentato gli occhiali con intelligenza artificiale integrata come il futuro dell’ eyewear, in molti devono averci creduto davvero. Nel 2025, la domanda di Ray-Ban Meta – gli occhiali che consentono per la prima volta di visualizzare del testo su una delle due lenti – è andata ben oltre le aspettative, al punto che ora i due colossi stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di raddoppiare la capacità produttiva, per arrivare a sfornare fino a 20 milioni di pezzi entro la fine del 2026. I nuovi obiettivi di produzione. A rivelare la strategia di Meta ed EssilorLuxottica è Bloomberg, che cita fonti aziendali anonime. 🔗 Leggi su Open.online

