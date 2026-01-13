Tutti i dubbi sull' attivismo dei giudici

In questo testo si analizza il ruolo e l’atteggiamento dei giudici nel contesto attuale, con particolare attenzione alle posizioni espresse da Edmondo Bruti Liberati, ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. Si approfondiscono i dubbi e le interpretazioni riguardo all’attivismo giudiziario e alle opinioni di figure di rilievo nel settore, offrendo una panoramica chiara e sobria sulle discussioni in corso.

Edmondo Bruti Liberati, già autorevole presidente della Associazione Nazionale Magistrati, commentando criticamente il libro di Carlo Nordio, Una nuova giustizia, fra l'ironico e il preoccupato immagina che il ministro Valditara «farà adottare il testo nelle scuole superiori». L'ex procuratore della Repubblica di Milano non sa che i ministri non hanno il potere di far adottare libri di testo nelle scuole. In ogni caso lo rassicuro: essendo io un convinto liberale, non mi permetterei nemmeno di caldeggiarne la lettura in una scuola pubblica. Vi è semmai altro che desta in me sincera preoccupazione, per esempio la propaganda promossa dal Comitato per il «No» dell'Anm, comparsa in alcune città italiane, secondo cui la riforma costituzionale in materia di giustizia approvata dal Parlamento renderebbe «i giudici dipendenti dalla politica».

