Tutti gli outfit mountain chic a cui ispirarsi per la settimana bianca

Scopri gli outfit mountain chic più eleganti e pratici per la settimana bianca. Tra chalet, hotel storici e paesaggi innevati, Aspen si conferma come meta di stile e raffinatezza. Le star, anche nel gennaio 2026, hanno scelto questa località del Colorado per valorizzare l’appeal del look montano, tra comfort e raffinatezza. Una guida utile per chi desidera vestirsi con gusto durante le vacanze sulla neve.

A nche quest'anno si conferma la capitale non ufficiale del mountain chic. Tra chalet, hotel storici e strade innevate, a gennaio 2026 le star hanno trasformato ancora una volta Aspen, la piccola località del Colorado, in una passerella a cielo aperto. A sfilare tra le vette, cappotti vistosi, maglie da baita e accessori originali, indossati da personalità del calibro di Bella Hadid e Ivanka Trump. Stile ad alta quota: 5 look perfetti per la montagna

