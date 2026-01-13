turismo risorse a pioggia

È in fase di definizione il bando regionale dedicato alla concessione di finanziamenti per progetti nel settore del turismo. Questa iniziativa mira a sostenere iniziative che valorizzino le risorse locali e promuovano lo sviluppo sostenibile del territorio. La procedura rappresenta un’opportunità concreta per enti e operatori interessati a investire in progetti di valorizzazione delle risorse turistiche regionali.

Si sta concretizzando il bando regionale per l’assegnazione dei finanziamenti a sostegno dei progetti d cui all’art. 24, comma 2 della legge regionale n.32023,per le annualità 2025 e 2026. La regione Emilia Romagna ha messo a disposizione 100mila euro di risorse per finanziare progetti promossi dalla Pro loco finalizzati alla realizzazione di attività sociali, sportive, culturali, di animazione comunitaria, sviluppo e rafforzamento del volontariato, promozione della cittadinanza attiva e della legalità, sostenibilità allo sviluppo delle risorse umane e della competenza ambientale per la cura e la salvaguardia del territorio appenninico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

