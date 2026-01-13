Turbolenza sull’Air Force One la battuta di Trump con i giornalisti | Mi aggrapperei a qualcosa ma non sarà Karoline – Il video

Durante un volo dell’Air Force One, un episodio di turbolenza ha coinvolto Donald Trump, che ha commentato la situazione con una battuta rivolta ai giornalisti. Il video, diffuso sui social, mostra l’ex presidente mentre si rivolge ai presenti, scherzando sulla propria stabilità in volo. L’evento ha attirato l’attenzione per il contesto e la reazione di Trump, offrendo uno sguardo più diretto sulla sua presenza a bordo.

C'è un video girato a bordo dell'Air Force One che sta facendo il giro dei social nelle ultime ore: le immagini mostrano Donald Trump mentre parla con i giornalisti durante il volo di ritorno dalla Florida a Washington, quando l'aereo viene improvvisamente scosso da una forte turbolenza. Il presidente si trova in piedi, accanto alla portavoce Karoline Leavitt, quando il velivolo inizia a "ballare" in modo evidente. Visibilmente sorpreso dagli scossoni, Trump interrompe il discorso e commenta con una frase: «Vorrei aggrapparmi a qualcosa, ma non sarà Karoline», dice sorridendo, tra le risate dei presenti.

