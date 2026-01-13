Tumori del colon retto Int Milano in progetto Ue che punta a prevedere efficacia immunoterapia

Impact CRC è un progetto di ricerca europeo promosso da Int Milano, finalizzato a comprendere i fattori che influenzano la risposta alle immunoterapie nei pazienti con tumore del colon retto. L’obiettivo è sviluppare terapie più mirate e personalizzate, migliorando l’efficacia delle cure e la qualità di vita dei pazienti. La collaborazione internazionale mira a far progredire le conoscenze nel campo dell’oncologia e della medicina di precisione.

(Adnkronos) – Comprendere perché alcuni pazienti con tumore del colon retto rispondono in modo eccezionale alle nuove immunoterapie e trasformare questa conoscenza in cure sempre più mirate: è l'obiettivo di Impact Crc, progetto di ricerca europeo avviato nell'ambito della partnership Ep PerMed-Jtc 2025, che vede la Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano .

