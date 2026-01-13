tumore prostata rivoluzione tecnologica alla casa di cura san michele

La Casa di Cura San Michele di Maddaloni rinnova il suo impegno nella lotta al tumore alla prostata, confermando il successo della tecnologia Fusion, attiva da sette anni. Questa innovazione rappresenta un progresso significativo nel campo urologico, offrendo diagnosi più precise e trattamenti mirati. Un percorso che testimonia l’attenzione della struttura verso le più avanzate soluzioni terapeutiche per la salute maschile.

Tempo di lettura: 2 minuti A distanza di sette anni dall’attivazione del servizio di biopsia prostatica con tecnica Fusion, una delle innovazioni più avanzate a livello internazionale per il contrasto al tumore alla prostata, la Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni conferma il successo di quella che rappresenta un’autentica rivoluzione tecnologica in campo urologico, che altrove è ancora agli albori. “La Biopsia prostatica RM-fusion – spiega l’urologo Mariano Pizzuti – consente di localizzare con precisione il tumore della prostata. Si tratta di una prestazione ambulatoriale che non necessita di ricovero ed è attualmente la metodica più moderna e avanzata per la diagnosi del carcinoma prostatico, calcolato oggi il primo tumore per incidenza nel sesso maschile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

