Tumore del pancreas come si combatte la sfida più difficile

Il tumore del pancreas è una delle sfide più impegnative nel campo oncologico, con una prognosi spesso sfavorevole. Tuttavia, l’approccio medico si sta evolvendo, grazie a nuove tecniche diagnostiche e trattamenti più mirati. Con una diagnosi precoce e un percorso terapeutico personalizzato, è possibile migliorare le prospettive per i pazienti affetti da questa malattia complessa.

Carlo Vanzini, come ha scoperto il tumore al pancreas: «Merito di Davide Camicioli». La vergogna delle domande ai figli sui social - La voce italiana della Formula 1 ha raccontato al Corriere della Sera la terribile malattia scoperta lo scorso 18 giugno. leggo.it

Tumore pancreas operabile. A Pavia parte studio clinico di fase II per verificare efficacia preoperatoria di chemioterapia e androterapia con ioni di carbonio - Avviato un nuovo studio clinico sul tumore del pancreas operabile che introduce un trattamento preoperatorio con chemioterapia e adroterapia con ioni carbonio per migliorare la prognosi dei pazienti. quotidianosanita.it

Enrica Bonaccorti e la sfida più dura Ecco cosa accadrà a metà Gennaio

Desio - Contributi ad Aisp per la ricerca contro il tumore al pancreas - facebook.com facebook

