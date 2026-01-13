Tumore del pancreas come si combatte la sfida più difficile
Il tumore del pancreas è una delle sfide più impegnative nel campo oncologico, con una prognosi spesso sfavorevole. Tuttavia, l’approccio medico si sta evolvendo, grazie a nuove tecniche diagnostiche e trattamenti più mirati. Con una diagnosi precoce e un percorso terapeutico personalizzato, è possibile migliorare le prospettive per i pazienti affetti da questa malattia complessa.
Il tumore del pancreas resta una delle neoplasie più complesse e a prognosi più severa, ma la risposta della medicina sta diventando sempre più strutturata e avanzata. La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT) di Milano si conferma tra i centri più attivi in Italia grazie alla sua. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
