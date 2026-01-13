E se i mostri di internet fossero entità create dalla nostra attenzione collettiva che si nutrono di like, views e paure online? La mostra Tulpa Salvation Protocol, dal 24 gennaio al 21 febbraio allo Spazio Vitale di via San Vitale 5, trasforma questa idea paranormale in una critica tagliente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

