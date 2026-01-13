TS – Nessuno dei due è rigore Spalletti contro il Videocalcio Poi esalta il totem Juve | È totale

L’ultima vittoria della Juventus contro la Cremonese, con una prestazione dominante all’Allianz Stadium, ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Spalletti ha commentato alcune decisioni arbitrali, definendo “Nessuno dei due è rigore”, mentre ha elogiato il ruolo del totem bianconero, definendolo “totale”. Questa partita evidenzia ancora una volta l’importanza del team e le dinamiche del calcio contemporaneo.

