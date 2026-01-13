TS – Nessuno dei due è rigore Spalletti contro il Videocalcio Poi esalta il totem Juve | È totale
L’ultima vittoria della Juventus contro la Cremonese, con una prestazione dominante all’Allianz Stadium, ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Spalletti ha commentato alcune decisioni arbitrali, definendo “Nessuno dei due è rigore”, mentre ha elogiato il ruolo del totem bianconero, definendolo “totale”. Questa partita evidenzia ancora una volta l’importanza del team e le dinamiche del calcio contemporaneo.
2026-01-13 01:03:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: La Juve travolge la Cremonese all’Allianz e lo fa con una prestazione dominante dall’inizio alla fine senza mai concedere possibilità di reazione agli avversari. Con questi tre punti, i bianconeri, agganciano in classifica, in attesa del recupero del Napoli, proprio gli azzurri e la Roma. Dalla Cremonese alla Cremonese: da quando è arrivato Spalletti il mondo Juve è cambiato, anzi, capovolto perché ora la squadra gioca, gira e riesce a strappare punti con le cosiddette piccole, a dimostrazione che il pari col Lecce è soltanto un incidente di un percorso che ora vede la Vecchia Signora in piena corsa per i primi quattro posti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Giletti esalta Spalletti ma individua il problema principale della squadra: «Alla Juve manca un Lobotka». Poi il confronto con l’ex bianconero Conte
Leggi anche: TS – Giaccherini su David: “Non si può permettere di calciare un rigore così”. E sulla Juve: “Due punti che…”
TS – questo pari è una lezione E su Leao….
#Spalletti: “Non c’era rigore né per noi né per la #Cremonese. #Locatelli ritrae il piede” x.com
! La squadra di Spalletti annichilisce la Cremonese di Nicola, espulso nel primo tempo per proteste su un rigore revocato. A segno per i bianconeri Bremer, David, Yildiz (ribattuta vincente sul rigore sbagliato), autogol di Terrac - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.