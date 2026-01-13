Trump su Groenlandia | La loro difesa? Due slitte trainate da cani

Donald Trump ha recentemente rinnovato l’interesse degli Stati Uniti per l’acquisto della Groenlandia, suscitando reazioni e discussioni sulla sostenibilità di tale iniziativa. Tra le dichiarazioni, un commento sulle capacità di difesa dell’isola ha attirato l’attenzione, generando attenzione sia in Europa che tra gli alleati della NATO. Questo tema mette in evidenza le questioni strategiche e geopolitiche legate alla regione artica e alle politiche statunitensi.

Donald Trump ha intensificato la sua controversa campagna per l'acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, pronunciando dichiarazioni che hanno sollevato nuove preoccupazioni in Europa e all'interno della NATO. Parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One durante il volo di ritorno a Washington domenica sera, il presidente americano ha ridicolizzato il sistema difensivo dell'isola artica con un'affermazione destinata a fare discutere. "In un modo o nell'altro, avremo la Groenlandia", ha dichiarato Trump con tono categorico, come riporta 9news. Il presidente ha poi aggiunto una descrizione provocatoria delle capacità difensive del territorio: "Sapete qual è la loro difesa? Due slitte trainate da cani.

