Trump ribadisce | Gli aiuti sono in arrivo

Durante un intervento a Detroit, Donald Trump ha confermato che gli aiuti destinati ai manifestanti iraniani sono prossimi ad arrivare. Il presidente statunitense ha ribadito la sua volontà di sostenere le proteste in Iran, sottolineando l’impegno degli Stati Uniti in questa direzione. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni internazionali e delle recenti manifestazioni nel paese persiano.

"Gli aiuti sono in arrivo". Parlando a Detroit, il presidente statunitense Donald Trump ha ribadito la sua promessa di sostegno ai manifestanti iraniani. I responsabili della repressione violenta, ha detto, "pagheranno un prezzo molto alto". Il presidente statunitense ha poi ricordato di aver. 🔗 Leggi su Today.it

