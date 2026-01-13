Trump minaccia dazi del 25 per cento a chi commercia con l’Iran

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti applicheranno dazi del 25 per cento su tutti i Paesi che continuano a commerciare con l’Iran. Questa misura mira a esercitare pressione sul governo iraniano e modificare le dinamiche commerciali internazionali. La decisione rappresenta un importante sviluppo nelle relazioni economiche e diplomatiche tra gli Stati Uniti, l’Iran e le nazioni coinvolte nel commercio con Teheran.

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno dazi del 25 per cento su tutti i Paesi che mantengono relazioni commerciali con l' Iran. Il presidente lo ha scritto in un post su Truth Social, sostenendo che la misura entrerà in vigore «con effetto immediato». In assenza di documenti ufficiali della Casa Bianca, però, non è chiaro quando e su quale base giuridica verranno introdotti i dazi, né se colpiranno indistintamente tutti i partner commerciali di Teheran. Le tariffe, come previsto dalla normativa statunitense, sarebbero pagate dagli importatori americani. Tra i principali destinatari delle esportazioni iraniane figurano Cina, Emirati Arabi Uniti e India.

Trump minaccia un dazio statunitense del 25% sui paesi che commerciano con l'Iran - Il presidente intensifica la pressione economica mentre Washington valuta la risposta alle più grandi proteste iraniane degli ultimi anni. gamereactor.it

Trump propone un dazio del 25% sui paesi che commerciano con l'Iran: ecco cosa significa per l'economia globale - Analisi approfondita delle minacce di Trump riguardo ai dazi commerciali in relazione all'Iran e il contesto delle attuali violenze. notizie.it

Trump minaccia l'intervento militare in Iran mentre Teheran avrebbe contattato Washington per negoziare. L’ong Hrana è riuscita a confermare 544 vittime, ma altre stime ne riportano oltre 2.000. Le persone arrestate sono oltre 10 mila x.com

