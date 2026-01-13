Trump isola il regime | Dazi del 25% per chiunque ha rapporti commerciali con l' Iran

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'imposizione di un dazio del 25% su tutti i paesi che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran. Questa misura si inserisce nel contesto delle recenti tensioni e delle proteste in Iran, rappresentando un'ulteriore forma di pressione economica sul regime di Teheran. La decisione mira a isolare ulteriormente l'Iran sul piano internazionale, rafforzando le politiche di embargo statunitensi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un dazio del 25% su qualsiasi paese che commerci con l'Iran, nel mezzo della violenta repressione di Teheran in seguito all'ondata di proteste. "Con effetto immediato, qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica dell'Iran pagherà un dazio del 25% su tutte le transazioni commerciali con gli Stati Uniti d'America. Questo decreto è definitivo e conclusivo", ha dichiarato Trump su Truth Social. Nel frattempo il Pentagono sta presentando al presidente americano una vasta gamma di opzioni di attacco nei confronti dell'Iran, mentre continua a essere valutata la strada diplomatica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

