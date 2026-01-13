Trump e la Groenlandia | la scommessa che può lasciare l’Europa senza scudo

L'interesse di Donald Trump per la Groenlandia ha suscitato attenzione internazionale, sollevando questioni geopolitiche e di sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso l'intenzione di acquisire l'isola, sottolineando l'importanza strategica di questa regione. La possibile influenza di Russia e Cina rende questa vicenda rilevante anche per l'Europa, che potrebbe trovarsi coinvolta in un contesto di mutamenti geopolitici e rivalità globali.

Trump punta la Groenlandia: ecco quanto vale ora il “Sì” sui mercati di previsione - Geopolitica e Prediction Market: scommesse milionarie sul futuro dell'isola. it.benzinga.com

Groenlandia, Trump nomina inviato speciale. Danimarca: "Inaccettabile" - Donald Trump ha annunciato la nomina di Jeff Landry, attuale governatore della Louisiana, come "inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia". adnkronos.com

TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca

La Stampa. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti si impadroniranno della Groenlandia "in un modo o nell'altro" perché "se non la prendiamo noi, lo faranno la Russia o la Cina". "Raggiungere un accordo è la parte facile, ma - facebook.com facebook

Groenlandia e Nato, Trump: "Potrei dover scegliere". Avvertimento o strategia x.com

