Trump e la Groenlandia | la scommessa che può lasciare l'Europa senza scudo

13 gen 2026

L'interesse di Donald Trump per la Groenlandia ha suscitato attenzione internazionale, sollevando questioni geopolitiche e di sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso l'intenzione di acquisire l'isola, sottolineando l'importanza strategica di questa regione. La possibile influenza di Russia e Cina rende questa vicenda rilevante anche per l'Europa, che potrebbe trovarsi coinvolta in un contesto di mutamenti geopolitici e rivalità globali.

“ Se non prendiamo la Groenlandia, la prenderanno la Russia o la Cina, e non permetterò che ciò accada ”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One in una conferenza stampa l'11 gennaio, affermando che gli piacerebbe fare un accordo con loro invece di un'azione militare, ma ha aggiunto: “ In un modo o nell'altro, avremo la Groenlandia ”. Chi scrive ritiene che le affermazioni del presidente Trump su un intervento militare in Groenlandia rappresentino sostanzialmente un bluff: lo scopo della Casa Bianca è mettere pressione sull'Europa e nello stesso tempo alimentare i sentimenti indipendentisti groenlandesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

