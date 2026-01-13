Trump | ‘dazi Usa del 25% a chiunque commerci con l’Iran’

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’implementazione di un dazio del 25% su tutte le transazioni commerciali con l’Iran, applicabile immediatamente a Paesi che intrattengono rapporti con la Repubblica islamica. Questa misura rappresenta un ulteriore passo nelle politiche di pressione economica verso Teheran, influenzando le relazioni commerciali internazionali e la stabilità regionale.

Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato che i Paesi che hanno rapporti commerciali con l’Iran saranno colpiti da un nuovo dazio del 25% “Con effetto immediato, qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica islamica dell’Iran pagherà un dazio del 25% su tutte le transazioni commerciali con gli Stati Uniti. Il presente decreto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

