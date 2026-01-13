Trump contro Powell nuove accuse al vertice della Federal Reserve | Incompetente o disonesto

Donald Trump torna ad attaccare Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, sollevando accuse di incompetenza o disonestà. Le sue dichiarazioni, espresse recentemente, hanno riacceso il dibattito sulla gestione della politica monetaria negli Stati Uniti. Questa posizione critica del ex presidente evidenzia ancora una volta le tensioni tra le autorità economiche e le figure politiche di rilievo.

Donald Trump torna ad attaccare duramente Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, mettendo in discussione la sua gestione e la sua credibilità. Durante un intervento a Washington, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Powell avrebbe superato il budget di miliardi di dollari, arrivando a definirlo "incompetente o disonesto". Secondo Trump, qualunque sia la spiegazione, il lavoro svolto alla guida della Fed non è all'altezza. L'indagine del Dipartimento di Giustizia. Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente delicato: lunedì il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l'apertura di un'indagine penale sul numero uno della banca centrale americana.

