Trump | Continuate a protestare gli aiuti stanno arrivando

Da today.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente Donald Trump ha invitato i cittadini iraniani a proseguire le proteste, affermando che gli aiuti stanno arrivando e incoraggiandoli a prendere il controllo delle istituzioni. La sua dichiarazione, pubblicata su Truth, si inserisce nel contesto delle tensioni politiche in Iran e delle sue recenti prese di posizione sul tema.

 "Continuate a protestare, prendete il controllo delle istituzioni", ha esortato Trump in un post su Truth rivolto alla popolazione iraniana. "Tenete traccia dei nomi degli assassini e di commette abusi. Ho cancellato tutti gli incontri con ufficiali iraniani fino a quando le uccisioni insensate. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Iran, migliaia di morti. Trump ai manifestanti: “Continuate a protestare, aiuti in arrivo”

Leggi anche: “Stanno arrivando gli americani”, la telefonata di un papà venezuelano alla figlia a Roma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

trump continuate protestare aiutiIran, Trump ai manifestanti: "Continuate a protestare, aiuti in arrivo" - Questo l'appello del presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, in cui ha esortato i manifestanti a ... adnkronos.com

trump continuate protestare aiutiTASS (TELEGRAM) * IRAN: TRUMP AI MANIFESTANTI, «CONTINUARE LE PROTESTE, GLI AIUTI STANNO ARRIVANDO» - Donald Trump ha invitato i manifestanti in Iran a “continuare a protestare” e a prendere il controllo delle istituzioni, affermando che “gli aiuti stanno arrivando”. agenziagiornalisticaopinione.it

trump continuate protestare aiutiTASS (TELEGRAM) * «DONALD TRUMP HA INVITATO I MANIFESTANTI IN IRAN A CONTINUARE A PROTESTARE E A PRENDERE IL CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI» - Donald Trump ha invitato i manifestanti in Iran a “continuare a protestare” e a prendere il controllo delle istituzioni, affermando che “gli aiuti stanno arrivando”. agenziagiornalisticaopinione.it

A Madrid proteste contro gli attacchi Usa in Venezuela

Video A Madrid proteste contro gli attacchi Usa in Venezuela

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.