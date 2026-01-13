Trump | Continuate a protestare gli aiuti stanno arrivando
L'ex presidente Donald Trump ha invitato i cittadini iraniani a proseguire le proteste, affermando che gli aiuti stanno arrivando e incoraggiandoli a prendere il controllo delle istituzioni. La sua dichiarazione, pubblicata su Truth, si inserisce nel contesto delle tensioni politiche in Iran e delle sue recenti prese di posizione sul tema.
"Continuate a protestare, prendete il controllo delle istituzioni", ha esortato Trump in un post su Truth rivolto alla popolazione iraniana. "Tenete traccia dei nomi degli assassini e di commette abusi. Ho cancellato tutti gli incontri con ufficiali iraniani fino a quando le uccisioni insensate. 🔗 Leggi su Today.it
Non sono le bombe, ma poco ci manca. Il 12 gennaio Trump ha annunciato che ogni Paese che farà affari con la Repubblica Islamica dell’Iran si vedrà imporre un dazio aggiuntivo del 25% su qualsiasi scambio commerciale con gli Stati Uniti. Una stretta che - facebook.com facebook
#Trump consentirà al #Messico di continuare a fornire #petrolio a #Cuba x.com
