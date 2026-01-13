Trump | basta auto da Messico o Canada

Donald Trump ha dichiarato di non considerare più importante l’accordo commerciale USMCA con Messico e Canada. La sua posizione segna un cambio di approccio rispetto alle negoziazioni precedenti, senza però entrare in dettagli sulle future strategie. La notizia potrebbe influenzare le relazioni commerciali e le discussioni politiche tra i paesi coinvolti. Restano da capire le implicazioni di questa presa di posizione nel contesto delle relazioni internazionali.

20.00 Donald Trump ha detto di non pensare più all'accordo commerciale con il Messico e il Canada, lo United StatesMexico-Canada Agreement. "Loro lo vogliono rinnovare, per me è irrilevante", ha detto il presidente statunitense in visita ad una fabbrica della Ford a Detroit. "Non abbiamo bisogno delle auto prodotte in Messico o Canada, vogliamo auto prodotte negli Stati Uniti", ha detto Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

