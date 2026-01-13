Trump attacca ancora Powell | È corrotto o incompetente

Donald Trump critica nuovamente Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, accusandolo di corruzione o incompetenza. La sua opposizione si concentra sulle recenti indagini del Dipartimento di Giustizia riguardo ai lavori di ristrutturazione della sede della banca centrale statunitense a Washington. La questione evidenzia le tensioni tra l’ex presidente e le istituzioni finanziarie, alimentando il dibattito sulla gestione e l’indipendenza della Federal Reserve.

Donald Trump torna all’attacco del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, indagato dal Dipartimento di Giustizia per presunto abuso di fondi pubblici nei lavori di ristrutturazione della sede della banca centrale Usa a Washington. «Beh, è fuori budget di miliardi di dollari. Quindi o Powell è incompetente, oppure è corrotto. Non so quale delle due, ma certamente non sta facendo un ottimo lavoro», ha detto il tycoon alla Casa Bianca, prima di partire per Detroit dove parteciperà a un evento. Al centro dell’inchiesta ci sono presunte irregolarità da parte di Powell nel riportare al Congresso la portata del progetto di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

