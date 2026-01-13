Trump invita i cittadini statunitensi a lasciare l’Iran mentre prosegue la repressione delle proteste scoppiate il 28 dicembre. Le manifestazioni sono esplose in risposta alla svalutazione della moneta iraniana, che ha aggravato le difficoltà economiche di molte famiglie. La situazione nel paese rimane tesa, con il regime che continua a reprimere duramente le voci di dissenso.

Prosegue la violenta repressione del regime iraniano contro le proteste in piazza, che hanno preso il via il 28 dicembre scorso a seguito della profonda svalutazione della moneta locale che ha colpito in modo pesante anche le classi medie del Paese. Le autorità stanno aumentando la repressione per stroncare l'uso di Starlink, il servizio internet satellitare di Elon Musk che, dopo la chiusura della rete, è diventato uno strumento indispensabile per far uscire dal Paese foto e video delle proteste e della loro violenta repressione da parte del regime degli ayatollah. Intanto al presidente Usa Donald Trump sono state presentate diverse opzioni per condurre un attacco contro l'IRan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump ai cittadini Usa: "Lasciate l'Iran"

Leggi anche: Usa ai cittadini americani in Venezuela: “Lasciate subito il Paese”

Leggi anche: Usa ai cittadini americani in Venezuela: «Lasciate immediatamente il Paese»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Idea Usa: 100mila dollari ai groenlandesi per lasciare la Danimarca; Venezuela, Usa ai cittadini americani: Lasciate subito il Paese. Trump: Basta petrolio per Cuba; Ong: 12 liberati finora in Venezuela. Usa: cittadini americani lascino subito Paese; Usa avvisano i propri cittadini, 'lasciate l'Iran subito'.

Trump ai cittadini Usa: "Lasciate l'Iran" - Il Pentagono ha presentato a Trump un'ampia gamma di opzioni sull'Iran che prevede massicci attacchi aerei ma non solo. ilgiornale.it