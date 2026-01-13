Trump agli iraniani | Resistete aiuti in arrivo E si scatena l’ira di Mosca
L’ex presidente Donald Trump si rivolge agli iraniani, incoraggiandoli a resistere con l’annuncio di aiuti in arrivo. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni, tra cui l’irritazione di Mosca, in un contesto di tensioni regionali e proteste pro-democrazia che coinvolgono l’Iran da oltre venti giorni. La situazione rimane complessa, con vari attori internazionali che seguono con attenzione gli sviluppi nel paese.
Dopo il Venezuela, con il blitz di una settimana fa che ha portato alla cattura dell’ex presidente Nicolás Maduro, Donald Trump ora mette nel mirino l’Iran, dove da oltre venti giorni infuriano proteste di piazza per chiedere la fine della Repubblica islamica, alle quali il regime sta reagendo con un uso smodato della forza. Proprio in queste ore, dopo che il tycoon ha fatto sapere che avrebbe difeso i manifestanti e dopo aver ricevuto la proposta di intavolare un dialogo con l’entourage della Guida Suprema Ali Khamenei, la Casa Bianca starebbe valutando un’ampia gamma di opzioni. A darne notizia è il New York Times, secondo cui il leader americano, che al momento sarebbe ancora intenzionato a giocarsi la carta della diplomazia, ha ricevuto dal Pentagono una lista di possibili contromisure che vanno dagli strumenti di guerra informatica fino a raid mirati per colpire il programma nucleare iraniano e i siti di lancio dei missili balistici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Trump agli iraniani: «Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo». Ira di Mosca: «Minacce inaccettabili». I morti sono migliaia
Leggi anche: Trump agli iraniani: «Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo». Ira di Mosca: «Minacce inaccettabili». I morti sono diverse migliaia
RIVOLTE IN IRAN/ L'obiettivo è dividere il Paese in piccoli stati sotto il controllo di Israele e.
Trump agli iraniani: ‘Resistete, aiuto in arrivo’. - Donald Trump rompe gli indugi sull'Iran, dopo che il dipartimento di stato Usa ha invitato gli americani a lasciare subito il Paese: prima minaccia dazi al 25% a chiunque commerci con Teheran, poi ... laregione.ch
Trump minaccia l’Iran e incita gli iraniani - Trump chiude al dialogo con Teheran, esorta i "patrioti iraniani a prendere il controllo ... huffingtonpost.it
In Iran si temono '12mila morti'. Trump: 'Avanti con le proteste, l'aiuto è in arrivo'. L'ira di Mosca - Un incendio durante le proteste a TeheranTrump valuta le opzioni, la Russia: 'Un nuovo attacco avrebbe conseguenze disastrose'. ansa.it
Trump minaccia l'Iran, Teheran mette in guardia dal caos regionale
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump propone un tetto del 10% agli interessi sulle carte di credito. Sembra una vittoria per i consumatori, ma le banche tremano e i mercati crollano. Video a cura di @angelicamiglio #Trump #Usa #Economia #IlSole x.com
Presidente del Parlamento iraniano: "Daremo una lezione che non dimenticheranno" agli USA nel caso di attacco Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente minacciato che i piani di intervento contro l'Iran "includono tutte le opzioni". Secon - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.