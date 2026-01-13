L’ex presidente Donald Trump si rivolge agli iraniani, incoraggiandoli a resistere con l’annuncio di aiuti in arrivo. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni, tra cui l’irritazione di Mosca, in un contesto di tensioni regionali e proteste pro-democrazia che coinvolgono l’Iran da oltre venti giorni. La situazione rimane complessa, con vari attori internazionali che seguono con attenzione gli sviluppi nel paese.

Dopo il Venezuela, con il blitz di una settimana fa che ha portato alla cattura dell’ex presidente Nicolás Maduro, Donald Trump ora mette nel mirino l’Iran, dove da oltre venti giorni infuriano proteste di piazza per chiedere la fine della Repubblica islamica, alle quali il regime sta reagendo con un uso smodato della forza. Proprio in queste ore, dopo che il tycoon ha fatto sapere che avrebbe difeso i manifestanti e dopo aver ricevuto la proposta di intavolare un dialogo con l’entourage della Guida Suprema Ali Khamenei, la Casa Bianca starebbe valutando un’ampia gamma di opzioni. A darne notizia è il New York Times, secondo cui il leader americano, che al momento sarebbe ancora intenzionato a giocarsi la carta della diplomazia, ha ricevuto dal Pentagono una lista di possibili contromisure che vanno dagli strumenti di guerra informatica fino a raid mirati per colpire il programma nucleare iraniano e i siti di lancio dei missili balistici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump agli iraniani: “Resistete, aiuti in arrivo”. E si scatena l’ira di Mosca

Leggi anche: Trump agli iraniani: «Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo». Ira di Mosca: «Minacce inaccettabili». I morti sono migliaia

Leggi anche: Trump agli iraniani: «Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo». Ira di Mosca: «Minacce inaccettabili». I morti sono diverse migliaia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

RIVOLTE IN IRAN/ L'obiettivo è dividere il Paese in piccoli stati sotto il controllo di Israele e.

Trump agli iraniani: ‘Resistete, aiuto in arrivo’. - Donald Trump rompe gli indugi sull'Iran, dopo che il dipartimento di stato Usa ha invitato gli americani a lasciare subito il Paese: prima minaccia dazi al 25% a chiunque commerci con Teheran, poi ... laregione.ch