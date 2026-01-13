Trump agli iraniani | Continuate le proteste l' aiuto è in arrivo Ira di Mosca | Minacce inaccettabili I morti sono diverse migliaia

Il commento di Trump agli iraniani, incoraggiandoli a proseguire le proteste, ha suscitato reazioni internazionali, tra cui l’ira di Mosca. Con migliaia di morti, la situazione in Iran rimane complessa. Gli Stati Uniti dispongono di un pacchetto di strumenti militari e operazioni segrete pronti a essere impiegati contro gli ayatollah, evidenziando la delicatezza di un contesto geopolitico in evoluzione.

Nelle mani del presidente Usa un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero essere usati contro gli ayatollah. Mosca: «Un nuovo attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

