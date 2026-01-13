Trump agli iraniani | Continuate le proteste l' aiuto è in arrivo Ira di Mosca | Minacce inaccettabili I morti sono diverse migliaia
Il commento di Trump agli iraniani, incoraggiandoli a proseguire le proteste, ha suscitato reazioni internazionali, tra cui l’ira di Mosca. Con migliaia di morti, la situazione in Iran rimane complessa. Gli Stati Uniti dispongono di un pacchetto di strumenti militari e operazioni segrete pronti a essere impiegati contro gli ayatollah, evidenziando la delicatezza di un contesto geopolitico in evoluzione.
Nelle mani del presidente Usa un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero essere usati contro gli ayatollah. Mosca: «Un nuovo attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Trump agli iraniani: «Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo». Ira di Mosca: «Minacce inaccettabili». I morti sono migliaia
Leggi anche: I media di opposizione: 12mila morti. Trump agli iraniani: "Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo" | Perché gli Usa non intervengono
Mossa di Trump contro gli ayatollah: 'Dazi al 25% a chi commercia con l'Iran'; Le opzioni Usa-Israele per l'Iran, raid o guerra ibrida. Teheran minaccia: «Noi risponderemo»; Iran, la diretta. Axios: “Araghchi ha contattato Witkoff nel weekend: discusso di un incontro”; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo.
Trump si rivolge agli iraniani: «Andate avanti, l'aiuto è in arrivo». L'ira di Mosca: «Minacce inaccettabili» - Il presidente americano Donald Trump ha chiamato i manifestanti iraniani a non mollare, assicurando che un aiuto è in arrivo. gds.it
Iran, Trump: «Continuate le proteste, l'aiuto arriva». Ira di Mosca: «Attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». Media: 12mila morti - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. leggo.it
Iran, Trump tifa rivolta: "Continuate a protestare". Poi l'annuncio: "L'aiuto è in arrivo" - "Patrioti iraniani, continuate a protestare, prendete il controllo delle vostre istituzioni. msn.com
Continuano le proteste in Iran. Cosa potrebbe accadere?
Powell indagato. Trump vuole una Fed agli ordini x.com
La Groenlandia se fosse annessa agli Stati Uniti di Trump, in una visione distopica realizzata da Eman Rus, con l’intelligenza artificiale, per la rubrica SatirIA - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.