Trump agli iraniani | Continuate le proteste l' aiuto è in arrivo I morti sono migliaia Rubio | Usa valutano risposte non militari

Il presidente statunitense Trump ha rivolto un messaggio agli iraniani, invitandoli a proseguire le proteste, assicurando che un supporto è in arrivo. Mentre le manifestazioni continuano, le perdite umane si attestano ormai a migliaia. Gli Stati Uniti, secondo quanto riferito, dispongono di un insieme di strumenti e programmi che potrebbero essere impiegati contro gli ayatollah, con risposte che, al momento, non prevedono l’uso di mezzi militari.

Trump minaccia l’Iran e incita gli iraniani - Trump chiude al dialogo con Teheran, esorta i "patrioti iraniani a prendere il controllo ... huffingtonpost.it

Trump agli iraniani: “Continuate a manifestare” - Il presidente USA si rivolge direttamente alla popolazione oppressa dal regime, assicurando che “l’aiuto è in arrivo” ... rsi.ch

Continuano le proteste in Iran. Cosa potrebbe accadere?

Presidente del Parlamento iraniano: "Daremo una lezione che non dimenticheranno" agli USA nel caso di attacco Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente minacciato che i piani di intervento contro l'Iran "includono tutte le opzioni". Secon - facebook.com facebook

