Trump agli iraniani | Continuate le proteste l' aiuto è in arrivo I morti sono migliaia Rubio | Usa valutano risposte non militari

Il presidente statunitense Trump ha rivolto un messaggio agli iraniani, invitandoli a proseguire le proteste, assicurando che un supporto è in arrivo. Mentre le manifestazioni continuano, le perdite umane si attestano ormai a migliaia. Gli Stati Uniti, secondo quanto riferito, dispongono di un insieme di strumenti e programmi che potrebbero essere impiegati contro gli ayatollah, con risposte che, al momento, non prevedono l’uso di mezzi militari.
Nelle mani del presidente Usa un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero essere usati contro gli ayatollah. Mosca: «Un nuovo attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Continuano le proteste in Iran. Cosa potrebbe accadere?
Presidente del Parlamento iraniano: "Daremo una lezione che non dimenticheranno" agli USA nel caso di attacco Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente minacciato che i piani di intervento contro l'Iran "includono tutte le opzioni".
